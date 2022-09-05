Лондон, 5 сентября, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Есть надежда, что Британия при новом премьер-министре Лиз Трасс может решить ряд серьёзных проблем, написал 5 сентября уходящий в отставку глава британского правительства Борис Джонсон.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борис Джонсон

Поздравив свою преемницу с победой на выборах, Джонсон отметил, что у Трасс наверняка имеется «правильный план по преодолению кризиса стоимости жизни», а также по объединению Консервативной партии «и продолжению великой работы по сплочению и укреплению» королевства.

Он добавил, что гордится своими достижениями на посту главы партии, например, тем, что «завоевал значительное большинство голосов за последние десятилетия, добившись Brexit, обеспечив самое быстрое распространение вакцин в Европе». Кроме того, он считает важным, что «оказывал жизненно важную поддержку» Киеву.

Напомним, голосование по выборам главы Консервативной партии состоялось 2 сентября. По итогам подсчёта голосов победила Трасс. Главой правительства она станет официально завтра, 6 сентября.

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