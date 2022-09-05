Кабул, 5 сентября, 2022, 16:06 — ИА Регнум. В то время как официальные лица правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) критикуют Пакистан за предоставление своего воздушного пространства США для операций в Афганистане, лидер Исламской партии Афганистана выступил с оправданием Исламбада.

ИА REGNUM Пакистан

По сообщению регионального отделения информационного агентства «Тасним», лидер Исламской партии Афганистана (ИПА) Гульбеддин Хекматиар, ссылаясь на нарушение воздушного пространства Афганистана американскими беспилотниками, заявил, что Исламабад против того, чтобы территория Пакистана использовалась против Афганистана.

Хекматияр заявил, что есть только две версии того, как эти дроны появились в небе Афганистана: они либо летят с американской базы в Катаре, либо заходят в воздушное пространство Афганистана с базы в Таджикистане.

Не так давно мулла Мухаммад Якуб, министр обороны правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил, что американские БПЛА проникают в воздушное пространство Афганистана с территории Пакистана, и сказал, что дипломатические усилия правящего органа страны по прекращению нарушения воздушного пространства Афганистана не увенчались успехом.

Министерство иностранных дел Пакистана, однако, назвало обвинения муллы Якуба утверждениями, основанными на домыслах, прискорбных и противоречащих нормам ответственного дипломатического поведения, и попросило правительство Афганистана выполнить свои международные обязательства и не допустить, чтобы кто-либо использовал афганскую территорию против других стран.

Далее Хекматиар добавил, что требование западных стран сформировать инклюзивное правительство в Афганистане является «лицемерным», и если они действительно хотели создания такого правительства, то почему не пригласили все влиятельные стороны на переговоры в Дохе?

Далее лидер ИПА заявил, что нынешняя ситуация в Афганистане является результатом двусторонних переговоров между Соединёнными Штатами и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и добавил: »Результатом таких переговоров не может быть ничего, кроме того, что мы сейчас имеем».