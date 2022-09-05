Москва, , 16:05 — REGNUM Экономика Москвы доказала свою устойчивость к любого рода вызовам. Об этом 5 сентября у себя в телеграм-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.

Сергей Собянин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы сейчас видим, как увеличивается оборот предприятий торговли и услуг, безработица сохраняется на стабильно низком уровне», — сообщил глава города.

По мнению Собянина, локомотивом экономического развития Москвы является малый и средний бизнес. При этом мэр столицы отметил, что на данный момент в городе зарегистрировано свыше 772 тыс. «небольших компаний».

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