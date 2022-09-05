Архангельск, 5 сентября, 2022, 16:02 — ИА Регнум. В Архангельске жилфонд начнут подключат к теплу завтра, 6 сентября. Об этом сообщает городская администрация.

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«Температура воздуха на улице держится достаточно низкая, а осенью всегда наблюдается рост простудных заболеваний. Чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической обстановки, мы приняли решение раньше обычного объявить о начале отопительного сезона», — заявил мэр города Дмитрий Морев.

По данным администрации, в первую очередь будут подключены Северный и Соломбальский округа, а также поселок аэропорта Талаги. Затем теплоснабжение появится в округах Варавино-Фактория и Майская горка, а затем — в Октябрьском и Ломоносовском округах.

Как сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон стартовал в Вологодской области.