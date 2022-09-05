Белгород, , 16:43 — REGNUM В пилотный проект комплексной модернизации центров занятости рассчитывает попасть Белгородская область. Об этом 5 сентября в социальных сетях сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Центр Службы занятости Yarreg.ru

Глава региона во время рабочей поездки в Москву встретился с заместителем председателя правительства РФ Татьяной Голиковой. По словам губернатора, обсуждались вопросы увеличения системной господдержки объектов капитальных вложений в здравоохранение и возможность господдержки из федерального бюджета на капитальный ремонт учреждений культуры. Кроме того, удалось договориться, что Белгородская область будет рассмотрена как кандидат в пилотный проект комплексной модернизации центров занятости.

«Что это даст? За счёт внедрения единой методологии, стандартов и правил оказания услуг в этой сфере снизится время трудоустройства граждан и подбора необходимых работников. А также в «Кадровых центрах» можно будет получить комплекс услуг от профессионального обучения и повышения квалификации до профориентации и других. Следующий этап — отработка этих вопросов в профильных министерствах РФ», — пояснил губернатор.

По данным регионального министерства финансов и бюджетной политики, в 2022 году на поддержку оставшихся без работы жителей Белгородской области планируется направить более 1,1 млрд рублей. Финансирование будет осуществляться в рамках нацпроекта «Демография» и программы «Содействие занятости населения Белгородской области».