Йошкар-Ола, 5 сентября, 2022, 16:00 — ИА Регнум. 27 сентября в Марий Эл стартует Всероссийская летняя спартакиада детей — инвалидов по зрению «Республика спорт». Об этом сообщает портал «Национальные проекты России».

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В соревнованиях примут участие сборные команды регионов России, в состав которых войдут около 500 спортсменов. Дети — инвалиды по зрению будут представлять образовательные учреждения для слепых и слабовидящих детей. Заявки от потенциальных участников мероприятия принимаются до 10 сентября.

Дети в возрасте от 7 до 17 лет будут состязаться в плавании, легкой атлетике, шахматах, мини-футболе 5×5, шашках и дзюдо. Также пройдут матчи по голболу — игре, в которой команда из трех человек должна забросить мяч со встроенным колокольчиком в ворота противника.

Спартакиада проводится в рамках проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Как сообщало ИА REGNUM, в Казани с 7 по 11 сентября пройдет открытый турнир по плаванию «Победим вместе». Участвовать в международных соревнованиях будут 150 спортсменов с синдромом Дауна из 31 региона России и пяти стран.

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