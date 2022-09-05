Джелалабад, Афганистан, 5 сентября, 2022, 15:58 — ИА Регнум. В афганской провинции Нангархар в результате землетрясения пострадал 31 человек. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Yaelo Землетрясение

Местный источник заявил изданию, что землетрясение в ночь на 5 сентября сотрясло различные районы этой провинции. По его словам, 24 студента Нангархарского университета выпрыгнули из окон общежития и получили ранения различной степени тяжести. Ещё семь жителей уездов Нангархара и города Джелалабад, столицы провинции, также получили ранения и были госпитализированы.

Собеседник утверждает, что землетрясение разрушило десятки жилых домов в Нангархаре.

Следует отметить, что землетрясение, произошедшее вечером 4 сентября, в провинции Кунар унесло жизни шести человек, девять человек получили ранения.