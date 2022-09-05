5 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили слова главы МИД Венгрии о том, что российский Газпром — надёжный партнёр и гарантирует Будапешту поставки всего объёма газа по заключенному контракту.

Светлана Рыбина, , 16:50 — REGNUM Заявление венгерского министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто о том, что российский Газпром был надёжным в отношении Венгрии и Москва гарантировала Будапешту поставки всего объема газа согласно ранее заключенному контракту, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 5 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Газпром Иван Шилов © ИА REGNUM

Такое приятное заявление прозвучало неспроста, а как раз на фоне криков из недружественных стран, которые сами ввели антироссийские санкции, в том числе и на поставки топлива, а теперь плачутся о том, что лишились российских энергоносителей и называют Россию «ненадёжным партнёром».

Абсурдность ситуации требовала, чтобы хотя бы кто-то на Западе сказал адекватную вещь. Первым голос разума подала Венгрия, назвавшая Газпром надёжным поставщиком, который ещё ни разу не нарушил своих обязательств. Да и с чего бы российской компании обделять венгерских клиентов, которые сами исправно платят за поставки газа из России? Уважительные и партнёрские отношения — залог благополучия и развития обеих сторон торговли.

«Ещё бы! Россия всегда славилась тем, что держит слово и является гарантом надежности», — написала Валерия С.

Многие пользователи считают, что такими заявлениями руководство Венгрии подтверждает, что ведёт суверенную политику и не уподобляется своим коллегам по Евросоюзу, которые продали первородство за американскую чечевичную похлёбку.

«Венгры с умом подходят к интересам своей страны и своих граждан. Похвально», — отметил Савва М.

«Потому что правительство Венгрии ставит благополучие страны и своего народа выше своих принципов в отличие от других стран Европы», — подметил Яков Д.

Анатолий Волков. Тепло родного дома (фрагмент). 1955 г.

«Прошлая зима уже наглядно показала, насколько сильно ЕС зависит от наших энергоресурсов. Выходит, что такие государства, как Венгрия и Сербия, думают о будущем, в то время как власти остальных стран — членов ЕС решили похоронить своё благополучие в угоду интересам США. Ну что же, мы не против», — написал Владислав К.

Некоторые комментаторы отмечают, что Венгрия думает о себе, а долгосрочные контракты с Россией на поставки энергоносителей по привлекательным ценам — это в интересах венгерских граждан.

«Руководство Венгрии думает в первую очередь о своём народе, а не о выгоде «лидеров коллективного ЕС». Там понимают, что ссориться с Россией абсолютно бессмысленно и очень вредно», — указывает Евгений П.

«Венгры, будьте осторожнее с высказываниями, а то запишут вашу страну в агенты Путина и потом введут войска НАТО», — предупреждает Антон В.

Часть людей посетовала, что в Европе только и остались адекватными, что Венгрия, да Сербия. Увы, остальные страны окунулись с головой в пещерную русофобию и продали с потрохами американцам свою независимость.

«Самые адекватные европейские политики остались лишь в Сербии и в Венгрии. Из всего ЕС!» — удивляется Евгений К.

«Приятно видеть, что в Европе остались еще нормальные страны. Мало, но это всё равно что-то. Венгрия и Сербия — молодцы!» — пишет Сидор Я.

Напомним, 4 сентября венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил в эфире телеканала ATV о том, что российский Газпром был надёжным в отношении Венгрии и Москва гарантировала Будапешту поставки всего объёма газа согласно ранее заключенному контракту.