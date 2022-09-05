Светлана Рыбина, 5 сентября 2022, 16:50 — REGNUM Заявление венгерского министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто о том, что российский Газпром был надёжным в отношении Венгрии и Москва гарантировала Будапешту поставки всего объема газа согласно ранее заключенному контракту, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 5 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Газпром
Газпром
Иван Шилов © ИА REGNUM

Такое приятное заявление прозвучало неспроста, а как раз на фоне криков из недружественных стран, которые сами ввели антироссийские санкции, в том числе и на поставки топлива, а теперь плачутся о том, что лишились российских энергоносителей и называют Россию «ненадёжным партнёром».

Абсурдность ситуации требовала, чтобы хотя бы кто-то на Западе сказал адекватную вещь. Первым голос разума подала Венгрия, назвавшая Газпром надёжным поставщиком, который ещё ни разу не нарушил своих обязательств. Да и с чего бы российской компании обделять венгерских клиентов, которые сами исправно платят за поставки газа из России? Уважительные и партнёрские отношения — залог благополучия и развития обеих сторон торговли.

«Ещё бы! Россия всегда славилась тем, что держит слово и является гарантом надежности», — написала Валерия С.

Многие пользователи считают, что такими заявлениями руководство Венгрии подтверждает, что ведёт суверенную политику и не уподобляется своим коллегам по Евросоюзу, которые продали первородство за американскую чечевичную похлёбку.

«Венгры с умом подходят к интересам своей страны и своих граждан. Похвально», — отметил Савва М.

«Потому что правительство Венгрии ставит благополучие страны и своего народа выше своих принципов в отличие от других стран Европы», — подметил Яков Д.

Анатолий Волков. Тепло родного дома (фрагмент). 1955 г.
Анатолий Волков. Тепло родного дома (фрагмент). 1955 г.

«Прошлая зима уже наглядно показала, насколько сильно ЕС зависит от наших энергоресурсов. Выходит, что такие государства, как Венгрия и Сербия, думают о будущем, в то время как власти остальных стран — членов ЕС решили похоронить своё благополучие в угоду интересам США. Ну что же, мы не против», — написал Владислав К.

Некоторые комментаторы отмечают, что Венгрия думает о себе, а долгосрочные контракты с Россией на поставки энергоносителей по привлекательным ценам — это в интересах венгерских граждан.

«Руководство Венгрии думает в первую очередь о своём народе, а не о выгоде «лидеров коллективного ЕС». Там понимают, что ссориться с Россией абсолютно бессмысленно и очень вредно», — указывает Евгений П.

«Венгры, будьте осторожнее с высказываниями, а то запишут вашу страну в агенты Путина и потом введут войска НАТО», — предупреждает Антон В.

Часть людей посетовала, что в Европе только и остались адекватными, что Венгрия, да Сербия. Увы, остальные страны окунулись с головой в пещерную русофобию и продали с потрохами американцам свою независимость.

«Самые адекватные европейские политики остались лишь в Сербии и в Венгрии. Из всего ЕС!» — удивляется Евгений К.

«Приятно видеть, что в Европе остались еще нормальные страны. Мало, но это всё равно что-то. Венгрия и Сербия — молодцы!» — пишет Сидор Я.

Напомним, 4 сентября венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил в эфире телеканала ATV о том, что российский Газпром был надёжным в отношении Венгрии и Москва гарантировала Будапешту поставки всего объёма газа согласно ранее заключенному контракту.