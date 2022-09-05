Москва, 5 сентября, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Сегодня, 5 сентября, по состоянию на 15:30 по мск ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 3,73%, до $96,49 за баррель заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

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«Сегодня рынок нефти с утра рос на ожиданиях решения ОПЕК+ по квотам на добычу нефти. После выхода информации о том, что технический комитет рекомендовал снизить добычу на $100 в сутки, рост получил «второе дыхание».

Впрочем, маловероятно, что котировкам удастся преодолеть сопротивление уровня $100 за баррель.

Во-первых, инвесторы всё ещё ожидают ужесточения монетарной политики, во-вторых, риск сокращения спроса в Китае из-за пандемийных ограничений остается высоким.

В в-третьих, сохраняется риск возвращения на рынок нефти из Ирана. Так что, скорее всего, движение продолжится в диапазоне $2-98 за баррель», — полагает эксперт.

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