Краснодар, 5 сентября, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Сайт и приложение для оплаты муниципальных парковок Краснодара возобновили работу после технического сбоя, связанного с хакерскими атаками, сообщили в пресс-службе администрации города.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парковка

« Оплатить муниципальные парковки в краевом центре можно не только через паркоматы, но и при помощи сайта Оплатить муниципальные парковки в краевом центре можно не только через паркоматы, но и при помощи сайта parkingkrd.ru , а также мобильного приложения «Городские парковки Краснодара», — уточнили в пресс-службе.

Приложение и сайт для оплаты за пользование городскими парковками в Краснодаре перестали работать утром 5 сентября, заплатить за парковку можно было лишь через паркоматы.

Всего в Краснодаре работают 285 муниципальных платных парковок, оснащённых 247 паркоматами.