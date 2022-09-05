Куала-Лумпур, 5 сентября, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Бывшего премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада выписали из больницы, сообщает Sindonews.

Kremlin.ru Махатхир Мохамад

У 97-летнего мужчины, который более двух десятилетий занимал пост премьер-министра Малайзии и до сих пор является активным членом парламента, были проблемы с сердцем. Махатхир Мохамад перенес операцию по шунтированию.

Политик попал в больницу после положительного результата теста на коронавирус. Махатхир Мохамад был выписан из больнице 5 сентября и останется на домашнем карантине.

Пробыв в должности премьер-министра в течение 22 лет до 2003 года, Махатхир Мохамад вернулся на пост премьер-министра в возрасте 92 лет в 2018 году.