Асадабад, Афганистан, 5 сентября, 2022, 15:55 — ИА Регнум. В афганской провинции Кунар в результате землетрясения погибли шесть человек, ещё девять получили ранения. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Smchealth.org Землетрясение

Землетрясения произошло в ночь на 5 сентября. Сообщается, что магнитуда составила 5,3 по шкале Рихтера.

По данным источника, погибли и пострадали жители селений Мазар-Дара и Шалат уезда Нургуль. Отмечается, что эта статистика предварительная и возможны изменения в числе пострадавших от землетрясения.

Конкретных данных о материальном ущербе пока нет, но, по сообщениям местных источников, разрушены десятки жилых домов.

Это землетрясение, эпицентр которого находится в уезде Хас-Кунар, помимо этой провинции подземные толчки ощущались и в некоторых районах Кабула.