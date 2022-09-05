Уфа, , 15:58 — REGNUM Штурману авиационного отряда специального назначения, лётчику третьего класса, старшему лейтенанту Рамилю Винеровичу Сулейманову открыли мемориальную доску в Башкирии. Об этом 5 сентября сообщил глава администрации города Стерлитамака Рустем Газизов на своей странице в социальной сети.

МИ-8 Vitaly V. Kuzmin

Он сообщил, что Рамиль Сулейманов погиб летом 2021 года в результате крушения вертолёта Ми-8 в ходе учебно-тренировочного полёта в Ленинградской области.

«Думаю, эту трагедию многие помнят. Рамиль совершил по-настоящему героический поступок. Ценой своей собственной жизни он, вместе с другими членами экипажа, спас гражданское население, уводя аварийный вертолёт от населённого пункта», — сообщил Газизов.

Он сообщил, что на таких парнях, ответственных, мужественных, любящих свою родину и держится Россия.

Сообщается, что мемориальная доска была установлена на здании гимназии №1 в которой учился штурман.

Читайте также: В Башкирии в гимназии увековечили имя Героя России Тамерлана Ильгамова