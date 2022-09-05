Москва, , 15:54 — REGNUM Компания «ФосАгро» выступила партнёром торжественных мероприятий, посвящённых Дню знаний, в Российском химико-технологическом университете (РХТУ) имени Д. И. Менделеева.

Открывая торжественное мероприятие, и. о. ректора РХТУ имени Д. И. Менделеева Илья Воротынцев обратил внимание на рекордное количество студентов, поступивших на обучение в вузе в этом году:

«В этом году 1541 абитуриент стал нашим студентом! — сказал Воротынцев. — Хочется особо отметить, что вы — наши коллеги, члены нашей семьи — менделеевцы. И это гордое звание, я уверен, что вы пронесете на протяжении всей жизни».

В своём выступлении директор по персоналу и социальной политике ПАО «ФосАгро» Дмитрий Бородич подчеркнул важность программ поддержки молодых учёных, в том числе химиков, для компании.

«Для ФосАгро большая честь быть причастной к развитию научного наследия великого русского ученого Д. И. Менделеева, — признался Дмитрий Бородич. — Поддержка молодых химиков является приоритетом социальной и кадровой политики компании. Мы выстраиваем и поддерживаем систему профильного образования и подготовки высококвалифицированных инженерных кадров по программе «Школа-Колледж/Вуз-Предприятие». В «ФосАгро-школах» организовано углубленное изучение химии, физики и других предметов, в подшефных образовательных учреждениях с ребятами занимаются лучшие преподаватели, а интерактивно-познавательные музейные центры, входящие в группу, работают по принципу «Наука для всех».

Заместитель руководителя аппарата генерального директора ПАО «ФосАгро» Борис Левин пожелал преподавательскому составу талантливых студентов и удовольствия от работы.

По случаю праздника студенты, получившие 100 баллов на ЕГЭ, а также победители химических олимпиад получили от ФосАгро подарки.

Начало сотрудничеству ФосАгро и РХТУ им. Д. И. Менделеева было положено в феврале 2022 года. По инициативе ФосАгро в РХТУ была запущена стипендиальная программа для обучающихся по направлениям экологии, природопользования и технологий новых материалов и веществ. Стипендия им. академика Н. П. Лаверова была присуждена десяти студентам вуза. Победители определяются на основе высоких показателей в учебе, научных публикаций в высокорейтинговых журналах, заинтересованности в развитии проектов в области зеленой химии. Также была открыта компьютерная аудитория ФосАгро для студентов кафедры ЮНЕСКО «Зеленая химия и устойчивое развитие» на базе Института химии и проблем устойчивого развития вуза.

В рамках комплексной поддержки, оказываемой молодым учёным, ФосАгро ежегодно проводит Летние школы по зеленой химии, которые объединяют сотни исследователей со всего мира, и активно сотрудничает с ЮНЕСКО и ИЮПАК в проекте «Зеленая химия для жизни».

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