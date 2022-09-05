Москва, 5 сентября 2022, 15:54 — REGNUM Компания «ФосАгро» выступила партнёром торжественных мероприятий, посвящённых Дню знаний, в Российском химико-технологическом университете (РХТУ) имени Д. И. Менделеева.
Открывая торжественное мероприятие, и. о. ректора РХТУ имени Д. И. Менделеева Илья Воротынцев обратил внимание на рекордное количество студентов, поступивших на обучение в вузе в этом году:
В своём выступлении директор по персоналу и социальной политике ПАО «ФосАгро» Дмитрий Бородич подчеркнул важность программ поддержки молодых учёных, в том числе химиков, для компании.
Заместитель руководителя аппарата генерального директора ПАО «ФосАгро» Борис Левин пожелал преподавательскому составу талантливых студентов и удовольствия от работы.
По случаю праздника студенты, получившие 100 баллов на ЕГЭ, а также победители химических олимпиад получили от ФосАгро подарки.
Начало сотрудничеству ФосАгро и РХТУ им. Д. И. Менделеева было положено в феврале 2022 года. По инициативе ФосАгро в РХТУ была запущена стипендиальная программа для обучающихся по направлениям экологии, природопользования и технологий новых материалов и веществ. Стипендия им. академика Н. П. Лаверова была присуждена десяти студентам вуза. Победители определяются на основе высоких показателей в учебе, научных публикаций в высокорейтинговых журналах, заинтересованности в развитии проектов в области зеленой химии. Также была открыта компьютерная аудитория ФосАгро для студентов кафедры ЮНЕСКО «Зеленая химия и устойчивое развитие» на базе Института химии и проблем устойчивого развития вуза.
В рамках комплексной поддержки, оказываемой молодым учёным, ФосАгро ежегодно проводит Летние школы по зеленой химии, которые объединяют сотни исследователей со всего мира, и активно сотрудничает с ЮНЕСКО и ИЮПАК в проекте «Зеленая химия для жизни».
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