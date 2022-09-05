Москва, 5 сентября, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Сегодня, 5 сентября, по состоянию на 15:25 по мск доллар на Московской бирже дорожает на 0,47%, торгуясь по 60,54 рубля. Евро прибавляет 0,4%, подрастая до 60,24 рубля за евро заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Сегодня с утра из-за ошибки в организации торгов на Московской бирже курс доллара ненадолго взлетал выше 62 рублей, но после остановки и возобновления торгов резко скорректировался вниз, а сейчас вновь подрастает, но уже не столь интенсивно.

На неделе рынок ожидает публикации протоколов последнего заседания ФРС, решение Евроцентробанка по монетарной политике и заседание ЦБ РФ 2 сентября.

В целом ожидания сейчас сходятся на то, что американский и европейский регулятор ключевые ставки повысят, а российский, наоборот, понизит, что не может не оказывать давления на курс рубля.

В то же время российская валюта получает поддержку рынка нефти, где наблюдается активный рост. Видимо, на неделе можно будет увидеть высокую волатильность на валютных торгах», — считает эксперт.

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