Кишинёв, 5 сентября, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Депутат парламент Молдавии, один из лидеров партии «Шор» Марина Таубер обвинила президента страны Майю Санду в личных приказах правоохранителям преследовать оппозицию. Заявление находящейся под арестом Таубер через её адвокатов обнародовали 5 сентября на сайте партии.

Gov.md Майя Санду

«Мы знаем, что задержание наших коллег и их превентивный арест происходят по твоему личному указанию! Как можешь ты в качестве «президента» поднять руку на простых людей только потому, что они не согласны с твоей убогой политикой и некомпетентностью твоей команды?» — говорится в заявлении.

Таубер обвинила Санду в «геноциде» своего народа. Лидер оппозиции считает, что нормальный человек не может «издеваться» над людьми и улыбаться.

«Меня тошнит от тебя! Опасно иметь совершенно неадекватного человека на важном государственном посту. Я настаиваю на том, чтобы Майя Санду в качестве президента республики Молдавия была обследована психиатром», — заявила Таубер.

Она также призвала сторонников продолжать политическую борьбу с режимом и выходить на уличные акции.

Напомним, в Молдавии завели дело о незаконном финансировании «Шор». Двух членов партии арестовали 4 сентября, а Таубер — в июле.