Красногорск, , 15:53 — REGNUM На территории Подмосковья планируется запустить новую меру поддержки бизнеса в виде грантов на субсидирование процентной ставки по кредиту для пополнения оборотных средств. Об этом 5 сентября сообщила заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

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По её словам, новый механизм оказания помощи бизнесу начнет действовать в регионе с 7 сентября 2022 года. Эта мера должна облегчить доступ компаний к заемному финансированию.

«Мы субсидируем до 90% процентной ставки. Например, при ставке 10% годовых будет субсидироваться максимальная планка 9%, либо не более ключевой ставки ЦБ. Вот эта программа адресная, для компаний среднего бизнеса. Мы уже сделали адресную рассылку компаниям, которые могут на нее претендовать», — сказала Зиновьева.

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