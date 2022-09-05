Москва, 5 сентября, 2022, 15:51 — ИА Регнум. От того, что премьер-министром Великобритании становится Лиз Трасс, России ни жарко ни холодно, убежден вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.

Дарья Антонова ИА REGNUM Константин Косачёв

«Прежде всего потому, что особых разногласий на российском направлении у обоих финалистов премьерской гонки изначально не было», — отметил Косачёв в телеграм-канале.

При этом сенатор указал, что экс-министр финансов Риши Сунак во главе правительства исповедовал бы обязательную для нынешних британских политиков русофобию без того фанатизма, который заметен у нынешней победительницы.

Парламентарий также припомнил заявление Трасс о России: «Мы уже не можем убрать ногу с педали газа».

«Так что нам вполне можно ожидать политики «без тормозов», — констатировал сенатор.

В целом, по его мнению, в вопросах энергетики и иных насущных внутренних тем пока не заметно, чтобы у нового премьера имелось достаточно железных аргументов для населения.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава МИД Великобритании Лиз Трасс победила в борьбе за пост лидера Консервативной партии, объявил глава так называемого «комитета 1922» (парламентской группы от Консервативной партии в Палате общин Великобритании) сэр Грэм Брэди.