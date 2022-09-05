Тысячи детей в афганской провинции Нангархар заразились корью
Джелалабад, Афганистан, 5 сентября, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Представители органов здравоохранения афганской провинции Нангархар заявили, что с начала года в провинции от кори умер 41 ребёнок.
Амир Мохаммад Афтаб, глава отдела общественного здравоохранения Нангархара, сообщил, что за этот период корью заразились около 6000 детей.
Он добавил, что для борьбы с корью начата кампания по вакцинации, в рамках которой в уездах Сорхруд, Чапархар, Хесарак и Лалпур должны быть вакцинированы 72 тысячи детей.
Эпидемия кори распространилась и на ряд других провинций, в том числе Кандагар и Забуль, и на сегодняшний день от неё умерли десятки детей.
Кроме того, в этом году в провинциях Забуль, Нангархар, Кандагар и некоторых других широко распространилось заболевание холерой.