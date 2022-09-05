Джелалабад, Афганистан, 5 сентября, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Представители органов здравоохранения афганской провинции Нангархар заявили, что с начала года в провинции от кори умер 41 ребёнок.

wellcomecollection.org Корь

Амир Мохаммад Афтаб, глава отдела общественного здравоохранения Нангархара, сообщил, что за этот период корью заразились около 6000 детей.

Он добавил, что для борьбы с корью начата кампания по вакцинации, в рамках которой в уездах Сорхруд, Чапархар, Хесарак и Лалпур должны быть вакцинированы 72 тысячи детей.

Эпидемия кори распространилась и на ряд других провинций, в том числе Кандагар и Забуль, и на сегодняшний день от неё умерли десятки детей.

Кроме того, в этом году в провинциях Забуль, Нангархар, Кандагар и некоторых других широко распространилось заболевание холерой.