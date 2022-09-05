Вологда, 5 сентября, 2022, 15:50 — ИА Регнум. В 2023 году в Вологодской области на закупку новых низкопольных автобусов направят 346 млн рублей. Об этом в соцсетях сообщил мэр областного центра Сергей Воропанов.

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«В 2023 году на новые вологодские автобусы из средств инфраструктурного кредита будет выделено 346 млн рублей (в этом году на эту сумму мы приобрели 20 автобусов), в 2024 год — 600 млн рублей», — сообщил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа в Вологду поставили 18 новых автобусов.