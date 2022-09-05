Чебоксары, 5 сентября, 2022, 15:50 — ИА Регнум. В Чувашии с начала года более 240 обманутых дольщиков получили квартиры, десять проблемных жилищных домов остаются в официальном реестре. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии по итогам работы в первом полугодии.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Долевое строительство

По последним данным (на 1 июля 2022 года), в республике с привлечением средств дольщиков 45 застройщиков возводят 82 многоквартирных дома. Из них 66 многоэтажек расположены в Чебоксарах, девять — в Новочебоксарске, остальные — в Канаше, Цивильске, Вурнарах, Моргаушах и Красноармейском.

В реестр проблемным официально включены десять домов, которые строятся без счетов эскроу (по «старым» схемам), в том числе девять расположены в Чебоксарах, один — в Новочебоксарске. Также долгостроем является торгово-офисное здание в Чебоксарах.

По данным прокуратуры, по трём жилищных долгостроям (обществ-банкротов «Победа», «Алза», «Фирма «Старко») приняты решения о выделении средств на достройку, привлечены подрядные организации. Дольщикам двух домов-недостроев компании банкрота «Альянс-Недвижимость» выплачивают возмещение.

Правоохранители отмечают, что строительство остальных пяти многоэтажных домов работу ведётся «крайне медленными темпами», в связи с чем публично-правовая компания «Фонд развития территорий» ранее направила заявления в Арбитражный суд Чувашии о признании застройщиков банкротами. Речь идёт о четырёх домах «Лидера» и одном доме «Грандстроя».

Кроме того, в мае–июне 2022 года в интересах ряда граждан (инвалидов и пенсионеров) прокуратура подала иски о взыскании с «Лидера» и «ГрандСтроя» неустойки из-за нарушения сроков передачи квартир дольщикам. Исковые заявления находятся на рассмотрении.

В ведомстве добавляют, что всего в Чувашии с начала года восстановлены права 244 дольщиков.

Как сообщало ИА REGNUM , в мае 2022 года правительство Чувашии поддержало расширение критериев предоставления участков без торгов для поддержи строительства жилья, в том числе решения проблем дольщиков.

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