Бухарест, 5 сентября, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Туристический автобус, в салоне которого находилось 17 детей, попал в масштабное дорожно-транспортное происшествие в уезде Брашов на северо-западе Румынии. Об этом 5 сентября сообщает румынская информационная служба News. ro.

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По предварительным данным, инцидент произошел на трассе национального значения N1, когда перевозивший детей автобус внезапно выехал на полосу встречного движения и столкнулся с самосвалом. Сообщается о нескольких пострадавших.

Другой информации нет. Детали происшествия выясняются.