Узловая, Тульская область, 5 сентября, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Обвиняемый в совершении убийства мужчины в парке города Узловая Тульской области арестован судом по ходатайству следствия, сообщили 5 сентября в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России.

Sledcom.ru Следственный комитет России

40-летнему жителю Московской области предъявлено обвинение по статьям об убийстве и разбою, обвиняемый свою вину признал.

Как полагает следствие, 2 сентября обвиняемый похищал электропровода в парке Машиностроителей города Узловая. В момент хищения его застал 64-летний сторож парка. Преступник избил пожилого сторожа, от травм он скончался.

В рамках уголовного дела проводятся следственные и процессуальные мероприятия, расследование находится на контроле в аппарате следственного управления.