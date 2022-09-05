Казань, , 16:14 — REGNUM Участниками социального проекта «Профсоюзный бонус к пенсии» в Татарии стали более 500 педагогов. В течение трех лет они будут ежемесячно получать 300 рублей, сообщила председатель Татарстанской республиканской организации Общероссийского профсоюза образования Ирина Проценко.

Педагоги Иван Шилов © ИА REGNUM

«С 1 января этого года мы запустили еще один проект, направленный на повышение уровня социальной защиты педагогических работников — членов профсоюзов. Участники программы каждый месяц будут получать профсоюзный бонус», — уточнила она.

Также в 2022 году в республике приступили к реализации проекта «Лето. Сочи». По льготной стоимости на курортах смогли отдохнуть 500 педагогов. Кроме того, в течение пяти лет по проекту «За здоровьем — в Крым» свыше 3 тыс. работников образования отдохнули и поправили свое здоровье в санаториях Евпатории.

По словам Проценко, программа обеспечения работников образования льготными санаторно-курортными путевками действует в Татарии 18 лет. За это время путевки в санатории получили более 30 тыс. педагогов. Из бюджета республики выделяется около 1 млрд рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии в течение последних лет потребность в учителях составляет около 1,9 тыс. человек. При этом в 2021 году в учителях начальных классах нуждались в два раза меньше, чем выпустилось. Лишь треть смогла трудоустроиться. В 2022 году планируют трудоустроить 92% выпускников.

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