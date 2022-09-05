Москва, 5 сентября, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Обеспечение ресурсами экономики России является для компании «Газпром» безусловным приоритетом. Об этом 5 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Обеспечение для Газпрома российской экономики ресурсами всегда было безусловным приоритетом, и вся система выстроена так, что в первую очередь обеспечиваются потребности российской экономики, российских потребителей», — сказал он в ответ на вопрос о том, могут ли быть негативные последствия для экономики России в случае, если компания «Газпром» вынуждена будет снизить добычу ресурсов.

Также Песков указал, что в первую очередь Газпром обеспечивает потребности социальных объектов и граждан РФ, а также российской промышленности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не ждёт позитивных изменений в отношениях с Лондоном после смены премьер-министра в Великобритании.