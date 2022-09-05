Бишкек, 5 сентября 2022, 19:09 — REGNUM Неправительственные организации в Киргизии, финансируемые иностранными донорами, работают в тех областях, из которых государство ушло 30 лет назад. Об этом 5 сентября ИА REGNUM рассказал политолог из Киргизии на условиях анонимности.

Медик в защитном костюме
Медик в защитном костюме
Rosminzdrav.ru

Эксперт отметил, что официально в Киргизии зарегистрировано около двух тысяч НПО, однако активно работает лишь часть — не более 500 организаций.

«Сферы деятельности НПО в Киргизии весьма широка. НКО занимаются проектами в сфере политики, экономики, образования, культуры, науки, безопасности, сельского хозяйства, энергетики, водоснабжения, торговли, СМИ, молодежного лидерства, гендера, ЛГБТ, лиц с ограниченными возможностями здоровья (физического и психического), вопросами этнических меньшинств, религиозных объединений и т.п.», — перечислил собеседник.

От отметил, что НПО (НКО) «активно проявляют себя в тех областях, и которых само государство де-факто ушло в середине 90-х».

«В некоторых случаях финансируемые из-за рубежа неправительственные организации (наряду с религиозными и криминальными структурами) фактически подменяют функции госорганов», — пояснил политолог.

Он подчеркнул, что утверждение про «все НПО вредят стране — ошибочны».

«Значительная часть НПО приносят пользу жителям страны, многие люди, работающие в НПО, искренне верят, что приносят пользу. Для зарубежных доноров их деятельность выгодна по нескольким причинам. Во-первых это помогает создать положительный образ доноров и их представителей на местах, во-вторых, работа подобных структур позволяет получить доступ к представителям властей и силовых структур, а также выявить наиболее перспективных общественных деятелей (и передать эти данные «политическим НПО»), в-третьих, любое НПО, проводя исследования и сдавая отчетность, передают донорам значительный объем информации о ситуации в стране. Объем и охват собранных данных порой бывает столь значим, что за информацией к НПО обращаются не только сами доноры, но и госструктуры Киргизии».
Политолог из Киргизии