Бишкек, 5 сентября, 2022, 19:09 — ИА Регнум. Неправительственные организации в Киргизии, финансируемые иностранными донорами, работают в тех областях, из которых государство ушло 30 лет назад. Об этом 5 сентября ИА REGNUM рассказал политолог из Киргизии на условиях анонимности.

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Эксперт отметил, что официально в Киргизии зарегистрировано около двух тысяч НПО, однако активно работает лишь часть — не более 500 организаций.

«Сферы деятельности НПО в Киргизии весьма широка. НКО занимаются проектами в сфере политики, экономики, образования, культуры, науки, безопасности, сельского хозяйства, энергетики, водоснабжения, торговли, СМИ, молодежного лидерства, гендера, ЛГБТ, лиц с ограниченными возможностями здоровья (физического и психического), вопросами этнических меньшинств, религиозных объединений и т.п.», — перечислил собеседник.

От отметил, что НПО (НКО) «активно проявляют себя в тех областях, и которых само государство де-факто ушло в середине 90-х».

«В некоторых случаях финансируемые из-за рубежа неправительственные организации (наряду с религиозными и криминальными структурами) фактически подменяют функции госорганов», — пояснил политолог.

Он подчеркнул, что утверждение про «все НПО вредят стране — ошибочны».