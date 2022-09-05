Москва, 5 сентября, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Тайвань, Южная Корея и Япония традиционно закупали в России энергетический и коксующийся уголь. Сейчас они сокращают его закупки у нашей страны по политическим соображениям, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артем Клюкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Российский уголь

«Заменить российские поставки, вероятно, смогут поставщики из Австралии, но этот уголь обойдется покупателям несколько дороже, в том числе и по логистическим причинам.

В то же время отношения Австралии с традиционно крупным потребителем её угля — Китаем — в последнее время существенно ухудшаются.

Причем не только в экономическом поле, но в первую очередь в военно-политическом. И активизация торговли с Тайванем вряд ли понравится Пекину. Ответом могут стать новые ограничения на поставки из Австралии.

Так что, весьма вероятно, взамен сокращающимся поставкам в Южную Корею, Японию и на Тайвань российские производители смогут нарастить поставки в Китай.

Тем более что такие поставки можно осуществлять по суше, не сталкиваясь с санкционными ограничениями на фрахт и страхование судов», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Япония, Южная Корея и Тайвань начали снижать закупки российского угля, хотя пока не могут полностью отказаться от его импорта.

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