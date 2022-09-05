* Талибы — запрещённая в России организация

Газни, Афганистан, , 15:46 — REGNUM Ряд жителей уезда Джагори афганской провинции Газни обвиняют талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в «краже» и заявляют, что они «воруют» имущество и деньги людей под разными предлогами.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ResoluteSupportMedia

Один из жителей кишлака Луман сообщил газете «Эттелаат», что разведка талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) требует оружие у жителей уезда. Он добавил, что местные жители являются обычными людьми и не имеют никакого оружия, но радикалы арестовывают их, передают их своей службе безопасности и пытают. Если у людей нет оружия, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) требуют денег.

Он обвиняет местных чиновников талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в сотрудничестве с человеком по имени Абдул Ахмад, торговцем оружием и наркотиками.

«Простых людей забирают в уездное командование, пытают жесточайшим образом и требуют оружие, боеприпасы и крупные суммы денег», — указал собеседник издания.

Этот человек добавил, что народ сыт по горло и хочет, чтобы руководство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обратило внимание на эту ситуацию.

Ранее сообщения об аналогичных действиях талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поступали из некоторых других провинций Афганистана.