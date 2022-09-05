Вологда, , 15:44 — REGNUM В Вологодской области с сегодняшнего дня, 5 сентября, стартовал отопительный сезон. Об этом в сосцетях сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.

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«В этом году осень наступила резко. На этой неделе синоптики вновь обещают прохладную погоду. По их данным, температура будет на 4 градуса ниже нормы. Поручил главам муниципалитетов обеспечить подключение детских садов, школ, больниц и других социальных учреждений, от которых поступили заявки. В дома вологжан придет тепло, когда среднесуточная температура воздуха будет менее восьми градусов в течение пяти дней», — написал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в жилых домах Великого Новгорода отопление дадут 7 сентября.