Саранск, 5 сентября, 2022, 15:43 — ИА Регнум. В Саранске утверждено обвинительное заключение по уголовному делу против заместителя генерального директора по развитию ООО «РМ РЕЙЛ РВС» (дочерняя структура компании «РМ РЕЙЛ» — крупнейшего производителя грузового подвижного состава в России) по статье о коммерческом подкупе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Мордовии.

(сс) music4life Грузовые вагоны

По данным следствия, осенью 2021 года обвиняемый за лоббирование интересов ООО «РМ РЕЙЛ РВС» в виде беспрепятственного заключения договора с компанией на строительные работы по замене технологических трубопроводов в Саратовской области получил от генерального директора организации незаконное денежное вознаграждение на сумму 660 тыс. рублей.

В декабре того же года за лоббирование интересов другого ООО мужчина получил около 2 млн рублей за заключение договоров подряда на проведение строительно-монтажных работ на объекте «Красноленинское нефтегазоконденсатное месторождение в Республике Бурятия».

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направляется в суд для рассмотрения по существу.

ИА REGNUM напоминает, АО «РМ РЕЙЛ» является крупнейшим в России объемам выпуска продукции и доле специализированного парка интегрированным производителем грузового подвижного состава. Предприятие выпускает около 100 сертифицированных моделей вагонов.

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В структуру холдинга входят восемь предприятий, в том числе «РМ РЕЙЛ РВС». Компания выпускает вертикальные стальные резервуары для нефтехимической, пищевой, транспортной и других отраслей. Весь комплекс строительно-монтажных работ «РМ РЕЙЛ РВС» выполняет на условиях генерального подряда.