Джакарта, 5 сентября 2022, 15:42 — REGNUM Акция протеста против повышения цен на топливо, проведенная исполнительным советом индонезийского исламского студенческого движения, проходит в Джакарте, 5 сентября, сообщает CNN Indonesia.
В разгар акции протеста в полицию также было брошено несколько бутылок, что еще больше накалило обстановку. Однако удалось контролировать толпу.
Демонстрации против повышения цен на топливо также прошли в нескольких районах. В Макассаре, Южный Сулавеси, несколько дорог были почти парализованы из-за демонстраций тысяч студентов.
Полиция также развернула около двух тысяч человек.
Как сообщало ИА REGNUM, цены на топливо выросли примерно на 30% по всей Индонезии после того, как правительство урезало высокие субсидии, которые подавляли инфляцию в крупнейшей экономике Юго-Восточной Азии.
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