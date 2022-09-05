Джакарта, 5 сентября, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Акция протеста против повышения цен на топливо, проведенная исполнительным советом индонезийского исламского студенческого движения, проходит в Джакарте, 5 сентября, сообщает CNN Indonesia.

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В разгар акции протеста в полицию также было брошено несколько бутылок, что еще больше накалило обстановку. Однако удалось контролировать толпу.

Демонстрации против повышения цен на топливо также прошли в нескольких районах. В Макассаре, Южный Сулавеси, несколько дорог были почти парализованы из-за демонстраций тысяч студентов.

Полиция также развернула около двух тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, цены на топливо выросли примерно на 30% по всей Индонезии после того, как правительство урезало высокие субсидии, которые подавляли инфляцию в крупнейшей экономике Юго-Восточной Азии.