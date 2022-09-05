Москва, 5 сентября, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Постковидные реалии, как и глобальная климатическая повестка, могут очень сильно повлиять на процессы глобальной торговли, что изменит роль и будущее Всемирной торговой организации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 сентября заявил профессор Высшей школы бизнеса ВШЭ Михаил Аким.

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«На протяжении почти трех десятилетий Всемирная торговая организация снижает торговые барьеры и сглаживает путь глобализации. Результатом процессов глобализации явилось то, что с 1970 по 2010 год доля глобальной добавленной стоимости в обрабатывающей промышленности для стран G7 снизилась с 71% до 46%, и эту роль в глобальном производственном процессе заняли развивающиеся страны, особенно Китай. При этом фрагментация глобальных цепочек поставок увеличилась до такой степени, что это затруднило определение того, где именно производятся многочисленные продукты и компоненты», — рассказал он.

По его словам, ключевыми факторами для принятия решения о глобальной оптимизации деятельности компаний были доступ к дешевой рабочей силе, возможности для налогового и других форм арбитража, включая экологический арбитраж.

Однако, как уточнил Аким, в настоящее время политики и ученые исследуют так называемый решоринг (или бэкшоринг) — возвращение некогда офшорных производственных мощностей обратно в родную страну.

«Текущие дебаты о реиндустриализации в США и Европе в некоторой степени основаны на ожиданиях того, что решоринг может помочь восстановить промышленную конкурентоспособность в странах с высокой заработной платой. Эти дебаты подпитываются предположением о том, что ценовые преимущества стран с низкой заработной платой на примере Китая могут постепенно нивелироваться в связи с повышением заработной платы, — сказал Аким. — Динамика самой глобализации (интернационализации) также изменилась — в развитых странах в настоящее время одновременно работают как офшорные, так и решорные тенденции».

Кроме того, как полагает эксперт, передовые производственные технологии, роботизация, автоматизация, создание безлюдных производств могут сработать на ускорение темпов решоринга.

«Данная тенденция использования передовых технологий особенно выражена для изготовления продуктов, которые имеют высокую стоимость, выпускаются по индивидуальным заказам, сложны по дизайну, особо высококачественные, специализированные и производятся в малых объемах. Например, это многие изделия в B2B-сегменте, аэрокосмической, энергетической, машиностроительной областях», — сказал Аким.

На страновых уровнях, как отметил профессор, стали предприниматься шаги по увеличению надежности цепочек, в том числе за счет их сокращения и упрощения.

«Поскольку закрытые офшорные объекты, нехватка контейнеров и нестабильная структура спроса усугубили проблемы с логистикой и производством, многие американские компании не имели в своей сети местных поставщиков, к которым можно было бы обратиться, — сказал Аким. — В свою очередь, Белый дом активно продвигал решоринг, чтобы укрепить внутреннюю цепочку поставок и создать рабочие места для американцев. В результате более 161 000 рабочих мест в 1500 компаниях были возвращены в США, поскольку предприятия находят способы наладить доступное внутреннее производство. Например, Walmart обязалась потратить 350 миллиардов долларов в течение следующих 10 лет на поставки из США. Почти треть производителей планируют увеличить мощности в США, а не в другой стране, что на 7% больше, чем два года назад. В результате, согласно The Reshoring Initiative, объявлений о вакансиях в сфере решоринга и прямых иностранных инвестиций на 2021 год на 38% выше, чем в 2020 году».

Подытоживая сказанное, Аким предположил, что постковидные реалии, как и глобальная климатическая повестка, могут серьезно повлиять на процессы глобальной торговли, что изменит роль и будущее ВТО.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогнозы, что мировую экономику ожидает глобальная перестройка модели мировой торговли, и место ВТО в этой конструкции будет уменьшаться.