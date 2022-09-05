Лондон, , 15:41 — REGNUM Опубликованный несколькими членами британского парламента и группой экспертов отчёт о положении хазарейской общины в Афганистане показывает, что это этническое меньшинство находится под серьёзной угрозой геноцида со стороны «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает газета «8 Собх».

В Афганистане Иван Шилов © ИА REGNUM

«В последние месяцы мы стали свидетелями серьёзной и растущей угрозы геноцида в отношении хазарейцев. Хазарейцы в Афганистане, как религиозное и этническое меньшинство, подвергаются серьёзному риску геноцида со стороны «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Велаят Хорасан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (отделение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане и Пакистане)», — говорится в отчёте.

Также отмечается, что после прихода талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти положение хазарейцев значительно ухудшилось, а их 20-летний прогресс был «обращён вспять».

Приход талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти описывается как «жестокие акты насилия против хазарейцев по всему Афганистану и возвращение к террору» в отношении этнического меньшинства.

Авторы отчёта предупреждают: »Если игнорировать преступления, совершаемые против хазарейцев, ситуация будет становиться все хуже и хуже».

В отчёте к ООН и Международному уголовному суду обращена просьба обеспечить полное расследование положения хазарейцев и сбор доказательств преступлений против них. Этот неофициальный отчёт британского парламента был направлен правительственным чиновникам в Великобритании, США, Канаде, Нидерландах, а также в ООН и Международный уголовный суд.

Следует отметить, что данный отчёт, охватывающий период с августа 2021 года по август 2022 года, был подготовлен пятью членами британского парламента и рядом экспертов.

Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока никак не отреагировало на это сообщение.