Москва, , 15:41 — REGNUM Италия, Греция, Испания и Португалия, перечисленные в прогнозе аналитиков «Совкомбанка», давно выступают в роли «слабых звеньев» Еврозоны из-за значительного долга и дефицитности бюджетов, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «ИВА Траст» Виктор Шахурин.

Добыча угля (сс) FAndrey

«И голоса в пользу исключения их из Еврозоны чаще звучали в странах — экономических локомотивах ЕС — Франции и Германии, которым приходилось расхлебывать их финансовые проблемы.

Впрочем, на фоне экономических сложностей в регионе и падения уровня жизни не исключено, что и внутри этих стран усилятся популисты, которые в возвращении национальной валюты будут видеть возможность повысить конкурентоспособность своей экономики, а заодно и печатать денег столько, сколько захочется, в том числе и на социальные расходы.

Но даже если такие силы победят на выборах, их «лекарство» может оказаться опаснее «болезни». В частности, уже набранные долги придется обслуживать всё-таки в евро, что вкупе с активной эмиссии может привести к разгону инфляции в национальных валютах дот уровней, существенно превышающих нынешний.

Кроме того, такой способ стимулирования экспорта и снижения импорта вряд ли понравится партнерам этих стран по ЕС, и они могут начать ограничивать доступ товаров этих стран на свой внутренний рынок.

Так дело может дойти и до исключения из ЕС и шенгенской зоны, и уж на дотации от ЕС эти страны точно могут не рассчитывать», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне ухудшения экономической ситуации в Европе в Италии, Греции, Испании, Португалии могут заговорить об отказе от евро, заявил главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев.

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