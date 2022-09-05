Москва, , 15:47 — REGNUM Туризм очень важен для развития российской экономики, но пока нельзя сказать, нужны ли стране новые ведомства. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 5 сентября журналистам, комментируя идею создания министерства туризма.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ранее глава Приморья Олег Кожемяко предложил, как сообщало ИА REGNUM, создать министерство по развитию регионального туризма. По его словам, развитию регионов мешает финансовая и экономическая разобщённость.

По словам Пескова, сейчас туризм является очень важным драйвером развития российской экономики. Эта отрасль существенно востребована населением, и правительство обязано создавать для её развития комфортные условия.

«Нужны ли какие-то новые ведомства? Ну, пока точно неизвестно. Завтра будет заседание президиума Госсовета, может быть, какие-то мы обоснования услышим, давайте дождёмся», — сказал Песков в ответ на вопрос, видит ли он необходимость в создании министерства регионального туризма.

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