Москва, 5 сентября, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Туризм очень важен для развития российской экономики, но пока нельзя сказать, нужны ли стране новые ведомства. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 5 сентября журналистам, комментируя идею создания министерства туризма.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Ранее глава Приморья Олег Кожемяко предложил, как сообщало ИА REGNUM, создать министерство по развитию регионального туризма. По его словам, развитию регионов мешает финансовая и экономическая разобщённость.

По словам Пескова, сейчас туризм является очень важным драйвером развития российской экономики. Эта отрасль существенно востребована населением, и правительство обязано создавать для её развития комфортные условия.

«Нужны ли какие-то новые ведомства? Ну, пока точно неизвестно. Завтра будет заседание президиума Госсовета, может быть, какие-то мы обоснования услышим, давайте дождёмся», — сказал Песков в ответ на вопрос, видит ли он необходимость в создании министерства регионального туризма.

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