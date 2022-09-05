Тбилиси, 5 сентября, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили 5 сентября отправляется в Брюссель на ежегодное обсуждение успехов Тбилиси в исполнении шагов, предусмотренных соглашением об ассоциации Грузия — Евросоюз. Об этом глава грузинского правительства сообщил на заседании.

ЕРА:JULIEN WARNAND Ираклий Гарибашвили

«Речь пойдёт о 12 рекомендациях, над которыми активно работает в парламенте Грузии наша правящая партия. Конечно, разговор коснется и текущей ситуации в стране», — заявил Гарибашвили.

Он отметил, что в Брюсселе будут обсуждать и политические, и экономические вопросы. Также стороны будут обсуждать вызовы, вставшие перед Закавказьем.

Стоит отметить, что вместе с Гарибашвили в Брюссель отправятся министр экономики Грузии Леван Давиташвили и глава МИД республики Илья Дарчиашвили.