Орел, 5 сентября, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Губернатор Орловской области Андрей Клычков предложил мэру Орла Юрию Парахину передать материалы в отношении подрядчиков, сорвавших сроки сдачи объектов, силовикам. Вопрос обсуждался на заседании правительства 5 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Губернатор Орловской области Андрей Клычков

Речь идёт о воронежской компании, которая не сдала к 1 сентября автобусные остановки в Зареченском районе. Парахин доложил губернатору, что подрядчик берет в работу большое количество объектов, но не справляется. Со своей стороны городские власти применили все возможные санкции в отношении компании, в том числе выставили пени и штрафы.

Губернатор Клычков назвал ситуацию системной проблемой и распорядился направлять документы в правоохранительные органы, сообщил «Орёлград».