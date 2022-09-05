Сургут, Югра, 5 сентября, 2022, 15:40 — ИА Регнум. В Сургуте (ХМАО) 16-летний подросток случайно выстрелил в живот 13-летнему мальчику. Пострадавший ребёнок госпитализирован в московскую клинику, сообщает газета «Сургутская трибуна».

Ружьё

По предварительным данным, мальчики нашли ружьё в лесу, стали разбирать оружие и произошёл случайный выстрел. Так обстояли дела или иначе, разбираются следователи. По факту возбуждено уголовное дело по ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 октября 2021 года десятилетний мальчик в Нижневартовской детской клинической окружной больнице сам себе выстрелил в голову из травматического оружия, принадлежащего его деду.