Красногорск, , 15:39 — REGNUM Для оказания помощи в развитии импортозамещения на территории Подмосковья 22 компаниям были выданы льготные кредиты. Об этом 5 сентября сообщила, сообщила заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

Импортозамещение Www.ank72.ru/

По её словам, общий размер выданных займов составил около 8 млрд рублей. При этом вице-губернатор отметила, что до конца 2022 года на территории Подмосковья планируется реализовать 21 проект по импортозамещению.

«Что касается льготных займов, из 38 компаний, которые подали заявки, 22 уже получили льготные средства или получат их в ближайшее время», — сказала Зиновьева.

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