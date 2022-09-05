Уфа, 5 сентября, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Обстоятельства группового несчастного случая, который произошел при строительстве Восточного выезда, устанавливают в Уфе. Об этом 5 сентября сообщает пресс-служба Гострудинспекции по региону.

Futurerussia.gov.ru Строительство дороги

Сообщается, что несчастный случай произошел 2 сентября. В результате 28-летний монтажник погиб, два рабочих 21-го года и 43-х лет получили травмы, пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.