Косовска-Митровица, Сербия, 5 сентября, 2022, 19:46 — ИА Регнум. На территории Косово и Метохии премьер-министр Сербии Анна Брнабич чувствует себя как «человек, который находится на собственной земле». Так Брнабич 5 сентября ответила журналистам телеканала Kljan Kosova на вопрос, что она почувствовала при пересечении административной линии между центральной Сербией и Косово и Метохией.

Kt.gov.rs Анна Брнабич

Брнабич также попросили прокомментировать слова премьер-министра сепаратистского Косово Альбина Курти, который накануне ее приезда в Косовску Митровицу заявил: «Пусть Брнабич войдет на территорию Косово с документами, выданными белградскими властями, и пусть посмотрит, как мы функционируем как независимое государство».

Брнабич сказала, что «она была бы рада, если бы смогла увидеть эту демократию».

«Но я не могу сказать, что я ее вижу, если в этому году сербам в Косово и Метохии не позволили воспользоваться своим правом голосовать на выборах. А это основное право человека. Это лучше всего показывает состояние демократии», — процитировало агентство FoNet слова Брнабич.

Премьер-министр Сербии также напомнила, что Приштина не соблюдает международные соглашения, которые сама подписала, и не создает условий для формирования Сообщества сербских муниципалитетов.

Напомним, что 5 сентября Анна Брнабич находится с визитом в сербских муниципалитетах на севере Косово и Метохии.

Албанские сепаратисты в Приштине с 1 сентября планировали запретить использование сербских удостоверений личности на территории Косово. Это вызвало негодование сербов, проживающих на севере края. В процессе переговоров при посредничестве ЕС и США были достигнуты договоренности о том, что граждане с сербскими документами и в будущем смогут пересекать административную линию с центральной Сербией, но зато сербские власти не будут требовать от граждан с паспортами сепаратистского Косово оформлять дополнительные документы при въезде на территорию центральной Сербии.