Исламабад, , 15:34 — REGNUM Пакистанские СМИ сообщают о влиянии афганских помидоров, которые сбили высокие цены на рынках Карачи, крупнейшего города Пакистана.

Томат Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В последние недели цена одного килограмма помидоров составляла 500 рупий, но с увеличением импорта из Афганистана и Ирана цена снизилась до 150 рупий.

Недавние наводнения значительно повысили цены на помидоры в Пакистане, поэтому страна импортирует помидоры из Ирана в дополнение к афганским, чтобы ограничить рост цен на этот важный продукт питания.

Точно так же цена лука снизилась из-за импорта из Афганистана и Ирана. Сейчас цена за килограмм этого овоща упала с 300 до 100 рупий.

Как сообщает Express Tribune, немало грузовиков с помидорами и луком ожидают прохождения таможенных процедур.

Пакистанская ассоциация фруктов и овощей обратилась к правительству с просьбой отдать приоритет ввозу помидоров и лука, чтобы избежать их массовой порчи в ожидании на границе.