Прага, , 15:33 — REGNUM Европейский союз намерен регулировать поток приезжающих на его территорию жителей России, однако не может полностью изолироваться от них. Об этом 5 сентября заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в ходе своего выступления в видеоформате на межпарламентской конференции ЕС в Праге.

Жозеп Боррель (сс) European Parliament

Как отметил глава евродипломатии, несмотря на призывы ряды выступавших на конференции не выдавать визы жителям РФ, так как они не станут от этого «более демократичными», Евросоюз не может запретить российским гражданам приезжать в страны сообщества.

«Это не то, о чем договорились министры (иностранных дел ЕС в Праге 31 августа). Министры согласовали ряд элементов, которые помогут странам больше контролировать поток приезжающих. Я понимаю, что ряд стран столкнулись с таким потоком, который не соответствуют ситуации… Мы можем регулировать эту ситуацию, но мы не можем полностью изолировать российский народ от Европы», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что после того, как Европа перестанет зависеть от энергоресурсов из России, её политика в отношении Москвы станет гораздо более автономной.