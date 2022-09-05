Мурманск, 5 сентября, 2022, 18:04 — ИА Регнум. Мурманский областной краеведческий музей завершил экспедицию в Ловозерский район. Работа в труднодоступных районах Кольского заполярья велась с 19 августа. Целью сезона было обследование реки Воронья и Серебрянского водохранилища. Об этом сообщает пресс-служба правительства Мурманской области.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Раскопки

Ранее считалось, что после введения в эксплуатацию Серебрянского водохранилища и подъема уровня воды все археологические объекты в этом районе были затоплены. Исследования показали обратный результат. За неделю мурманские археологи открыли пять первобытных стоянок, датирующихся от мезолита до бронзового века.

«Участниками экспедиции были также локализованы археологические памятники, которые исследовались в 1970-е годы — в XXI веке археологи смогут продолжить исследования этих памятников уже с использованием современных методов и технологий. Удивительной стала находка керамики раннего неолита и эпохи бронзы. Также были обнаружены многочисленные кварцевые, кремниевые и сланцевые орудия, сколы, отщепы и прочие свидетельства заселения бассейна реки Воронья еще в глубокой древности», — указано в сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что летняя гляциологическая экспедиция на Полярный Урал ученых научного центра изучения Арктики и Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова завершилась. Специалисты вышли на полный цикл наблюдений за ледниками ИГАН и Обручева.

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