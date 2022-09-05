* талибы — запрещённая в России организация

Газни, Афганистан, , 15:29 — REGNUM В афганской провинции Газни талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) получил компенсацию в размере более 6 миллионов пакистанских рупий с жителей округа Малистан по заявлению человека, не предъявившего каких-либо документов или свидетелей. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганистан U.S. National Archives

Согласно источникам, житель уезда Аджристан заявил, что жители Малистана 34 года назад взяли угнали 700 овец. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), применив силу, без рассмотрения документов и опроса свидетелей, взыскали с жителей Малистана в пользу этого человека компенсацию в размере 6,2 миллиона пакистанских рупий.

В настоящий момент представители некоторых кишлаков Малистана составляют письмо в комиссию по урегулированию шиитских конфликтов с требованием вернуть деньги.

Источники добавляют, что хотя старейшины уезда Малистан несколько раз пытались решить вопрос через власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Газни, последние отказались с ними сотрудничать.

Напомним, ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) принудили жителей уезда Навур выплатить 10 миллионов афгани в качестве «платы за кровь» кочевницы, убитой много лет назад в бою с силовиками предыдущего правительства.