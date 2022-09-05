Кишинёв, , 15:29 — REGNUM Суд в Кишинёве принял решение арестовать двух членов оппозиционной партии «Шор». Об этом 5 сентября сообщила журналистам пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Мариана Керпек.

Под арестом

2 сентября в ходе обысков в штабе «Шор» были задержаны трое членов партии. 4 сентября суд рассмотрел ходатайства прокуроров об помещении подозреваемых под стражу на время следствия.

«Один из задержанных был освобождён прокурором в пятницу. Что касается двух других, то 4 сентября Кишиневский суд сектора Чеканы выдал ордера на их предварительный арест сроком на 20 дней», — сообщила Керпек.

Напомним, партию «Шор» обвиняют в незаконном финансировании. Депутата парламента Молдавии от этой партии в июле. До этого в мае под домашний арест отправили экс-президента страны, почетного председателя Партии социалистов Игоря Додона, который является почётным председателем Партии социалистов. Его обвиняют в «коррупции» и «измене родине».

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