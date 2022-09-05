Москва, , 15:37 — REGNUM Въезд в Россию запрещён ещё 25 гражданам США, включая актёров Шона Пенна и Бена Стиллера. Против них введены персональные санкции, говорится в опубликованном 5 сентября заявлении российского МИД.

Шон Пенн Скриншот видео на YouTube

В ведомстве пояснили, что администрация США постоянно расширяет персональные санкции против российских граждан. Поэтому ряд американских чиновников, деятелей культуры, представителей делового и экспертного сообществ внесли в чёрный список «исходя из принципа взаимности».

Под российские санкции попали, в частности, министр торговли США Джина Раймондо и четверо её заместителей, шесть сенаторов, актёры Шон Пенн и Бен Стиллер.

Всего под российскими санкциями находятся 1073 гражданина США.

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